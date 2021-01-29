Алибасов может стать “овощем”

Сын Бари Каримовича – Бари Алибасов младший рассказал в беседе с "Дни.ру", что его отец несколько дней находился в реанимации. Врачи диагностировали у него нарушение кровообращения. Руки и ноги у продюсера были холодные. Пропадала память. "Если кровь долго не доходит до мозга, ткани отмирают, он может стать овощем", – говорил обеспокоенный Бари Бариевич.

Все это произошло по причине долгих возлияний, курения и неправильного питания. По словам сына Бари Алибасова, с 1 по 7 января этого года его отец вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной отдыхали вместе. Наследник музыканта обнаружил в квартире много пустых бутылок из-под вина. Впоследствии Бари Алибасову стало плохо, его госпитализировали в ту же клинику, где он проходил лечение после покушения.

Медик, знакомый с ситуацией, дал прогноз на состояние человека с таким диагнозом, как у Бари Каримовича. В комментарии для "Дни.ру" врач Андрей Александрович Кальчевский сообщил, что нарушение кровообращения без проведения необходимой терапии может закончиться весьма печально.

"У человека могут нарушаться когнитивные навыки. Это нарушение психики, нарушение эмоций. могут появляться страхи, нарушаться уровень сознания, могут быть галлюцинации, слабоумие. В каждом случае все индивидуально и очень сложно. В зависимости от степени нарушения кровообращения это может длиться от полугода до 15 лет и даже больше. Нужны консультации невролога, обследования головы и сосудов. Обязательно нужна умственная деятельность", – рассказал в беседе с "Дни.ру" Андрей Александрович Кальчевский.