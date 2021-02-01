Всякая всячина
01.02.2021, 12:03

Топ-5 интересных подарков на День святого Валентина

 
Подборка "Бублика"
Foto: Eero Vabamägi
Многие магазины заранее готовятся ко Дню святого Валентина, выставляя на прилавки большое количество мягких игрушек и символических сердец уже в конце января и начале февраля. Однако не всем захочется дарить банальных мишек или шоколаду, поэтому мы подготовили для вас варианты необычных подарков!

1. Нежным и красивым подарком можно порадовать любителя эстетики и декора. В последнее время популярностью пользуются свечи ручной работы в форме мужских и женских обнаженных тел.

Подробную информацию можете посмотреть на странице в Instagram.

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Публикация от Soov Küünlad (@soov_kuunlad)


2. Если у вас есть общая фраза, ассоциирующаяся друг с другом, или вы хотите признаться в любви не только на словах — отличным выходом будет надпись на кружке/кофте/подушке или на чем угодно. Также можно оформить подарок с вашей фотографией. Подробнее: stuudio.printgrupp.ee и gossby.com.

3. Вместо обычной шоколадки лучшим подарком для сладкоежек может стать шоколадный бокс или съедобный букет. Просто и оригинально!

На просторах Facebook и Instagram предлагают самые разные варианты съедобных букетов и наборов. Информация на сайте shokobox.ee.

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Публикация от Подарочки|Kingitused🥰 (@giftsets_)


4. Если сомневаетесь по поводу подарка — можно заказать бокс с различными маленькими подарочками внутри. Если вы хорошо знаете человека и у вас достаточно времени — бокс можно собрать и самим.

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Публикация от 🎁ПОДАРКИ ЭСТОНИЯ🎁 (@present.box.ee)
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Публикация от Gift Box Tallinn (@gift_box_for_you_)


5. Купон на фотосессию в стиле love story для вас двоих. Отличный подарок для вашей второй половинки, который принесет кучу положительных эмоций, совместное времяпрепровождение, а также оставит воспоминания на долгие годы!

У каждого свой вкус и стиль, поэтому в Интернете вы можете найти работы различных фотографов и выбрать того, кто вам по душе.


Празднуете ли Вы 14 февраля? И будете готовить подарок для своей второй половинки?

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