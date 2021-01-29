Ее миллионер: с кем давно встречается Клава Кока

Слухи о том, что Клава Кока встречается с интересным и успешным мужчиной, ходили достаточно давно, а год назад она приоткрыла завесу тайны и назвала пару фактов о своем избраннике: он YouTube-блогер, а его имя начинается на букву Д.

Фанатам вполне хватило такого количества информации — их подозрения сразу же пали на Диму Гордея, у которого больше пяти миллионов подписчиков в соцсети.

И о чудо! Клава Кока и Дима Гордей опубликовали одинаковое фото из Калифорнии — в кадре ребята сидят вместе на капоте BMW.

Фанаты сразу же расценили эту публикацию как официальное подтверждение отношений и стали строчить комментарии.

“Сто процентов, что они встречаются”, “Когда уже признаете, что вместе?”, “Личное — не публичное, говорил он”, “Вы мутите?” — интересовались пользователи.



Пока что Клава и Дима никак не реагируют на огромное количество комментариев и вопросов фолловеров — вероятно, радуются совместному времяпрепровождению. Да и вряд ли звезда будет откровенничать, ведь по контракту с лейблом Black Star она не может раскрывать подробности своей личной жизни.

Ранее исполнительница делилась, когда она планирует обзаводиться семьей: “Для начала нужно встретить на своем пути достойного мужчину, выйти за него замуж, доверять ему на все 100 процентов. Может, буду многодетной, может, мне хватит одного ребенка. Мне кажется, немножко рано говорить об этом. Сначала нужно родить одного, а потом думать об остальном”.

Напомним, что Клава родилась в многодетной семье. Она начала проявлять интерес к музыке еще в детстве, тогда же училась игре на фортепиано и гастролировала с джазовым хором. Упорства девушке не занимать: до свалившейся на нее популярности она подрабатывала на выступлениях в ресторанах и участвовала в многочисленных творческих кастингах.

Первая известность пришла к будущей звезде, когда она записала и выложила клип на композицию собственного сочинения Cuz I See. Позднее Клава стала участницей шоу “Молодая кровь”, благодаря которому привлекла внимание Тимати.