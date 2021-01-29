Драмы Василия Ланового: Аборт Самойловой, гибель второй жены и смерть сына

Ребенком Василий Семенович встретил Вторую Мировую войну и прочувствовал все тяготы страшного времени. Мальчика отправили на Украину к бабушке с дедушкой, и там он столкнулся лицом к лицу с фашистами. “Один немец, который был на постое в нашей деревне, подарил мне ремень с бляхой. А спустя какое-то время другой немец захотел этот ремень у меня отобрать. Я не отдавал, пытался объяснить, что это подарок. И тогда он выпустил из автомата очередь у меня над головой. Кажется, в шутку, потому что смеялся при этом. Мне было семь лет. И с тех пор я стал заикаться”, — вспоминал артист.

Поклонники не сомневаются, что легендарный актер справится с болезнью, ведь в жизни Василия Семеновича было немало испытаний, которые он преодолел с достоинством. Самое время вспомнить, через что прошел Лановой на пути к семейному счастью и профессиональному успеху.

Творческую деятельность Василий Семенович не оставил, но в данный момент больной COVID-19 артист находится в клинике. Его представитель Антонина Журавлева успокоила поклонников, отметив, что, хотя в самом начале новогодних каникул у Ланового диагностировали пятипроцентное поражение легких, сейчас он идет на поправку, температура спала, а в крови уже обнаружены антитела к коронавирусу. Коллеги по театру до последнего надеялись, что 16 января, в свой 87-й день рождения, актер поднимется на сцену и примет поздравления. “Василий Семенович и его жена Ирина Петровна до конца недели останутся в больнице. Вопрос об их выписке будет решаться в понедельник, 18 января. Разумеется, сразу они ходить по улице не смогут, очевидно, еще какое-то время надо будет побыть дома”, — уточнил три дня назад директор театра Кирилл Крок.

Василий Лановой стал известным после фильма “Павел Корчагин”, который вышел в 1956 году, а позднее снялся в десятках картин, среди которых — культовые “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Офицеры” и “Семнадцать мгновений весны”. Несмотря на то, что актер сыграл массу главных ролей, многим он навсегда запомнился по эпизоду в “Полосатом рейсе”, где его герой произносит знаковую фразу: “Красиво плывут… Вон та группа в полосатых купальниках”.

“У Тани была мощнейшая интуиция, как у папы. Она понимала, что брак когда-нибудь кончится, и просто не хотела оставаться одна. Даже с ребенком. Потому что Василий Семенович всегда был увлечен собственной профессией и отдавал ей 24 часа в сутки”, — заключил Алексей Самойлов.

Во время учебы Василий Семенович встретил Татьяну Самойлову, которая стала его первой женой. Но брак не продлился долго — спустя три года пара распалась. В программе “Далекие близкие” брат актрисы отмечал, что отношения подточили стесненные жилищные условия, в которых существовали тогда еще малоизвестные и небогатые артисты, а последней каплей для них оказался аборт Татьяны.

“Чувствовалось, что в съемках фильма о Павке Корчагине что-то не шло. Его режиссеры Алов и Наумов нервничали, затягивали работу, частенько начали заглядывать на нашу съемочную площадку. Я чувствовал, что они приглядываются ко мне, а вскоре и в самом деле предложили мне попробоваться в главной роли в их фильме. Я не только не удивился их предложению, а, наоборот, так нагло и самоуверенно ответил, что давно этого жду, что я должен играть Павку. На их удивленный вопрос: “Почему это ты так считаешь?” — я рассказал о том, как нам читал роман во время войны наш сельский учитель и как играл в спектакле театральной студии ЗИЛа “Как закалялась сталь”, — делился Лановой.

С детства его манила сцена — в 13 Лановой стал играть в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛ, а после поступил в Щукинское училище. Самодеятельность смогла вселить в него уверенность, и за год до окончания престижного вуза студент получил главную роль, хотя изначально его позвали на эпизодную.

Лановому оказалось нелегко получить хорошее образование — местность, где он жил в детстве, перешла к румынам, а потому первые три класса он не умел писать по-русски. Когда Василий вернулся в Москву и продолжил учебу со сверстниками, после контрольного диктанта его отправили к первоклассникам. Пришлось много заниматься, чтобы догнать ровесников. Впрочем, это не помешало будущему актеру окончить школу с золотой медалью. В столице он смог побороть и заикание — врач посоветовала постоянно петь протяжные песни, чтобы нормализовать речь.

Со второй супругой, актрисой Тамарой Зябловой, Лановой провел 10 лет. Этот срок мог быть гораздо больше, если бы жизнь артистки не оборвалась в автокатастрофе около Михайловского, где она организовывала творческие вечера. “Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне все сообщил, и я увидел, как он побелел прямо на глазах”, — вспоминал коллега звезды Алексей Кузнецов в документальном фильме Первого канала “Василий Лановой. Другого такого нет!”.

Первые месяцы казалось, жизнь кончена, но когда Василий Семенович встретил Ирину Купченко, мир засиял новыми красками. Спустя год после трагедии Лановой женился на Купченко, и вскоре на свет появился их сын Александр, а затем — Сергей. Наследники не пошли по стопам родителей, а выбрали совсем другие профессии: Саша поступил на исторический, а Сережа — экономический факультет МГУ.

“Страшнее ничего нет, когда твой ребенок вдруг начинает совсем другим, чем ты, воздухом дышать — это не дай Бог! Но в какой-то момент так случается в каждой семье. Конфликт отцов и детей. К счастью, он проходящий. Трудный момент взросления детей просто нужно пережить”, — пояснял Василий Семенович.

Впрочем, позднее артист заключил, что лучше позволить наследникам самим выбирать то, к чему у них лежит душа. “Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами”, — признавался Лановой.

В октябре 2013-го в семье знаменитого актера произошла трагедия — младший сын Сергей умер от сердечной недостаточности. Лановой не любил говорить о своем горе с прессой, а Купченко, которая и раньше не отличалась общительностью, отныне совсем закрылась от журналистов.