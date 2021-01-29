3 причины, почему вам все время хочется есть

Повышенная нервозность, стресс

Когда мы тревожимся и нервничаем, наш организм начинает вырабатывать кортизол — гормон стресса, который тесно связан с чувством голода. От его количества напрямую зависит содержание сахара в крови: чем выше уровень кортизола, тем больше сахара в крови и тем сильнее человеку хочется есть. Становится понятно, что чем дольше вы находитесь в состоянии стресса, тем сильнее хочется есть.

Недостаток сна

Если вы спите недостаточно (меньше 7-8 часов), в организме нарушается гормональный баланс. В том числе сбивается и работа гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Выработка гормона сытости снижается, а гормона, который вызывает чувство голода, напротив, повышается. Порой для того, чтобы перестать испытывать голод, нужно всего лишь отрегулировать свой режим сна.

Мало жидкости

Может показаться странным, но часто мы ошибочно принимаем чувство жажды за чувство голода. Это порой становится причиной переедания. Определить, что в данный момент необходимо организму довольно просто. Есть даже фраза: «Хочешь есть, попей водички». И это работает. Каждый раз, как только вы почувствовали голод, выпивайте стакан воды. Если ощущение ненасыщенности пропало, значит, вы просто испытывали жажду.