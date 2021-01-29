Стали известны участники главного музыкального русскоязычного шоу страны — "Народ поет". Выбирай, за кого будешь болеть!

Передача “Народ поет” — это не только шоу, но еще и песенный конкурс. Победителя определяют телезрители при помощи телефонного голосования.

Участники исполнят песни из репертуара Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Софии Ротару, Юрия Антонова, Михаила Боярского, ВИА “Синяя птица”, Браво, Сосо Павлиашвили, Полины Гагариной, Басты, ДДТ, группы Машина Времени, Би-2 и других известных исполнителей.

Формат шоу “Народ поет” по сравнению с первым сезоном был расширен: теперь вместо четырех, будут участвовать восемь музыкальных коллективов. В каждой передаче участвуют по два музыкальных коллектива. Голоса жюри в студии суммируются с голосами телезрителей, чтобы определить победителя. Проигравший выбывает, а победитель проходит дальше. Первый четвертьфинал состоится уже 5 февраля!

Ведущие: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

В шоу “Народ поет” будут соревноваться яркие и талантливые участники. Кто из них будет победителем — решать вам после их выступлений в эфире! А пока смотрите на наших участников и выбирайте своих фаворитов!

1) Огни большого города (Таллинн)

Честь и совесть русского рока столицы Эстонии!

Участники группы:

Максим Галанин

Денис Шведов

Анастасия Цубина-Алексеева

Александр Невский

Александр Петров

Сергей Шаврин

Марк Симоновский

Алексей Кочкарёв

2) Екатерина Маргальникова Бэнд (Кохтла-Ярве/Таллинн)

Когда-нибудь Екатерина станет поп-звездой и покорит всю Эстонию!

Участники группы:

Екатерина Маргальникова

Амалия Читчян

Святослав Борцов

Георгий Дышловой

Иван Майоров

3) Anna Curly Band (Таллинн)

Старый добрый свинг и рок-н-ролл!

Участники группы:

Анна Керли

Сергей Шегуров

Юло Мяльганд

Индрек Тетсманн

4) Маши и Медведи (Тапа)

Контрабас, гитара, мандолина и вокал. Сыграть могут все — от кантри до хитов “Фабрики звезд”.

Участники группы:

Александр Аамисепп

Майт Палдра

Ариана Арутюнян

Надежда Чувпило

5) Julija Neumann & Band (Таллинн)

Самая интеллигентная поп-музыка от рижанки Юлии Нэуманн, которую в Таллинн привела любовь.

Участники группы: