Недавно разведенный эстонский телеведущий уже проводит вечер с молодой русской девушкой в ​​ресторане отеля

В прошлую пятницу мужчину заметили в ресторане Hõlm отеля Lydia в Тарту, где он ужинал с красивой брюнеткой, молодой русской женщиной, которая казалась почти на двадцать лет моложе его.

Жизнь не черно-белая, в ней есть еще как минимум пятьдесят оттенков серого, поэтому совместное посещение ресторана телеведущего и его спутницы может означать не больше, чем просто встреча двух знакомых. Не стоит делать поспешных выводов, но исходя из слов очевидцев, Теэт был довольно взволнован и, судя по языку тела, пытался произвести впечатление на молодую брюнетку.

Сам Теэт Маргна не стал особо комментировать ужин с девушкой. “Я не могу говорить о каждом человеке, с которым я ем”, — сказал Теэт.

Что бы то ни было с молодой брюнеткой, но Теэт Маргна на данный момент является одним из самых богатых телебизнесменов в Эстонии — прибыль, накопленная компаниями Теэта за несколько лет, превысила один миллион евро.