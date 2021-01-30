Счастливый домохозяин! После ухода с поста премьер-министра Юри Ратас начал ремонтировать баню

Ратас посетил передачу Uudis+ на Vikerraadio и рассказал в чем на самом деле дело. “Моя каменка простояла более 20 лет и теперь накрылась. Так как баня в нашей семье всегда была в почете, то я поехал посмотреть новые каменки”, — сказал он.