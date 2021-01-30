30.01.2021, 14:01
Счастливый домохозяин! После ухода с поста премьер-министра Юри Ратас начал ремонтировать баню(25)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Бывший премьер-министр Юри Ратас недавно был замечен выбирающим каменку в строительном магазине Espak, как раз в тот день, когда правительство Каи Каллас вступало в должность. Выходит, что после ухода с поста премьер-министра, Юри Ратас начал ремонтировать баню.
Ратас посетил передачу Uudis+ на Vikerraadio и рассказал в чем на самом деле дело. “Моя каменка простояла более 20 лет и теперь накрылась. Так как баня в нашей семье всегда была в почете, то я поехал посмотреть новые каменки”, — сказал он.
Он также сообщил, что теперь, после перехода на работу в Рийгикогу, у него стало больше времени на семью и друзей, чем раньше.
Источник: rus.ee.ee.