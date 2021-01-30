Антракт завершен, добро пожаловать в залы! Eesti Kontsert вновь открывает концертные залы Таллинна

В первую же неделю после открытия концертный зал “Эстония” сможет предложить гурманам музыкальные представления, во вдворце Кадриорг пройдут встречи со звездами классической музыки, хорошо известными публике благодаря одноименному телевизионному конкурсу.

Во вторник, 2 февраля, в концертном зале “Эстония” наконец-то состоится сольный вечер пианиста Йохана Рандвере. Это выступление является долгожданным, поскольку концерт пришлось несколько раз отменять из-за действовавших ограничений. Программа фортепианного вечера из цикла „i nagu interpreet“ вдохновлена мастерством трех великих пианистов: Святослава Рихтера, Артуро Бенедетти Микеланджели и Михаила Плетнёва.

В среду, 3 февраля, финский виолончелист-виртуоз Марко Юлёнен выступит в концертном зале “Эстония” с программой “Только Бах”, которая изначально должна была быть представлена на фестивале MustonenFest, который в этом году был отменен. Юлёнен был концертмейстером виолончельной группы Tapiola Sinfonietta и солистом Симфонического оркестра Финского радио. С 2000 года музыкант работает профессором виолончельной и камерной музыки в Академии Сибелиуса. Юлёнен играет на виолончели венецианского скрипичного мастера Маттео Гоффриллера (1721 г.), в программе — сюиты для виолончели соло И. С. Баха.

В четверг, 4 февраля, во дворце Кадриорг выступят победители телеконкурса “Звезды классической музыки” — пианистка Тяхе-Леэ Лийв и саксофонист Карл Типп, за фортепиано — Леа Валиулина. В субботу, 6 февраля, цикл продолжится во дворце Кадриорг совместным концертом Хелин Халлик (гитара), Кристьяна-Яанека Мёльдера (баритон) и победителя конкурса “Звезды классики 2016” пианиста Стена Хейноя.