“Скандал так скандал”: экс-бойфренд Светланы Бондарчук выложил ее обнаженное фото

Если вы жалуетесь на январские морозы, значит, вы еще не видели огненную фотографию экс-жены Федора Бондарчука, опубликованную в Инстаграме ее бывшего бойфренда Сергея Табунова с недвусмысленной подписью “скандал так скандал”.

Автор снимка оказался абсолютно прав: кадр не на шутку взволновал даже привыкшую ко всему интернет-общественность.

Отмотаем чуть назад и посмотрим снимки, которыми Бондарчук делилась в своем микроблоге — они полностью соответствуют классическому образу инста-леди: йога, четвероногие питомцы, селфи с друзьями, шампанское с подругами, цитаты великих, книги современников. Разбавляет их видео, в котором Табунов фотографирует Светлану за обедом.

“Как важно, когда ’’время’’ поддерживает таких художников”, — пишет светская львица.

Далее она рассыпается в комплиментах фотографу, отмечая, что он мог бы стать летописцем времени, и добавляет: Сергей “снимает на самую простую камеру, на пленку в ч/б, а я его вижу в цвете”. Завершает вдохновенный текст череда разноцветных сердечек.

Комплимент принят — ответ отправлен: именно так можно объяснить появление данного ч/б снимка на странице Сергея. В кадре Светлана опирается на раковину, повернувшись к фотографу спиной.

На Бондарчук тельняшка с глубоким вырезом и черные лодочки на высоком каблуке. И все.

“Хулиганье!”, “Респект за смелость!”, “А Сережа, интересно, не подавился?” — комментируют подписчики, подразумевая реакцию законного супруга звезды Сергея Харченко.

За Харченко Бондарчук вышла замуж в августе 2020-го. В интервью Ксении Собчак она призналась, что супруг не всегда спокойно реагировал на ее тесную дружбу с бывшим возлюбленным.



“Сергей, строгий: один раз сильно расстроился, когда я очень нежно поздравила Сережу Табунова с днем рождения. Просто прислала ему сердечки, но оказалось, что мало кто воспринимает их как просто сердечки”, — рассказала Светлана.

И вот опять — “любовные” смайлики летят в адрес экс-бойфренда. Переживать не стоит, Сергей, который Харченко, и Светлана — люди современные, спокойные. Данную работу воспринимают как арт — она бы отлично украсила стены в гостиной Бондарчук, где уже висят подобные работы других художников.