Шоу-бизнес
31.01.2021, 12:00

Младшая сестра Натальи Водяновой очаровала сеть

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38-летняя Наталья Водянова опубликовала в инстаграме снимок с младшей сестрой Кристиной, передает mail.ru.

“Красавицы! Очень нежное фото, передающее семейное тепло и любовь к друг другу”, “Красавица сестра”, “Красавицы сестренки!”, “Классные такие”, “Какие милые! Красавицы!” — комментируют в сети.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)


Кристине 25 лет. Она училась в Англии, жила в Париже и увлекается искусством и фотографией. Недавно, кстати, Наталья показала свою маму.

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