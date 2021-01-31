31.01.2021, 12:00
Младшая сестра Натальи Водяновой очаровала сеть(1)
screenshot
38-летняя Наталья Водянова опубликовала в инстаграме снимок с младшей сестрой Кристиной, передает mail.ru.
“Красавицы! Очень нежное фото, передающее семейное тепло и любовь к друг другу”, “Красавица сестра”, “Красавицы сестренки!”, “Классные такие”, “Какие милые! Красавицы!” — комментируют в сети.
Кристине 25 лет. Она училась в Англии, жила в Париже и увлекается искусством и фотографией. Недавно, кстати, Наталья показала свою маму.