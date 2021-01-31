Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности

В Мексике женщина, обнаружившая на телефоне мужа интимные фото, накинулась на него с ножом, сообщает New York Daily News. Ревнивая жена не стала слушать объяснения мужа, и схватила нож. Мужчина получил несколько ранений, но сумел обезоружить жену Во время драки соседи услышали крики и вызвали полицию со скорой помощью. Когда приехали правоохранители, ситуация прояснилась.

Мужчина нашёл на компьютере архивные письма, где жена ему присылала интимные фотографии. В порыве ностальгии он перекинул фото на телефон и даже не представлял, что они станут причиной скандала. Ревнивая жена просто не узнала на фотографиях себя и рассказала полицейским, что увидела, как ее муж занимается сексом с “гораздо более молодой и стройной женщиной”.