31.01.2021, 20:00
ВИДЕО | Одни на миллиард! Самые быстрые люди на планете
Вы гарантированно поразитесь нереальным умениям этих необычных уникумов, ведь про них можно смело сказать, что они — одни на миллиард. Невероятный современный самурай, способный разрубить мечом пулю в полете, самый быстрый стрелок на Земле, совершающий восемь выстрелов за секунду, удивительный вундеркинд, собирающий три кубика Рубика одновременно, и другие невероятные герои — в интересной подборке от Youtube канала Tophype!