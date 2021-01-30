Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie

Единственный сольный альбом исполнительницы Oil of Every Pearl’s Un-Insides стал не только олицетворением сдвига для западной музыкальной индустрии в понимании границ социальных гендерных ролей, маскулинности и фемининности, но и авангардным хитом, в котором поп-музыка с ее бессмысленным, но чрезвычайно прилипчивым текстом препарировалась, деконструировалась и превращалась в нечто экспериментально-инородное. “Лента.ру” вспоминает главные хиты Sophie и рассказывает о ее коротком, но ярком творческом пути.

Софи, по собственным рассказам, начала писать электронную музыку в десятилетнем возрасте; тогда же у нее появилась мечта стать продюсером. Ее дебютный сингл, танцевальный трек Nothing More to Say (с вокалом британской певицы Джейди Грин, участвовавшей на музыкальном шоу X Factor) вышел в 2013 году. Тогда автор объясняла, что “делает музыку, под которую весело танцевать” (впоследствии именно так — “весело до чертиков” — ее творчество охарактеризовал Pitchfork). В то время артистка не раскрывала своей личности, и музыкальные издания знали лишь, что это трек от какого-то парня из Великобритании; давая интервью на радио, Софи разговаривала по телефону синтезированным высоким голосом, но на вопросы об этом и о своем псевдониме отшучивалась.

“Я пытаюсь делать музыку, под которую весело танцевать — это для меня ключевой фактор. Мне кажется невероятно увлекательным, если музыка может дать те же ощущения, что и трехминутная поездка на американских горках. Тебя переворачивают головой вниз, окунают в воду, светят стробоскопом в лицо, медленно поднимают на вершину, а потом бросают вертикально вниз, резко тормозят, и твои волосы уже растрепаны, кого-то тошнит, другие смеются, а ты потом идешь покупать сувенир. Таким я вижу потенциал музыки”, — сказала Софи.