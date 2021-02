Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie

Клип на композицию It’s Okay to Cry, вышедший в 2017 году, стал для Софи каминг-аутом — именно в нем артистка впервые показала миру, что является трансдевушкой. Можно предположить, что статья The Guardian подтолкнула ее к публичному каминг-ауту, но, в любом случае, впоследствии артистка об этом не жалела, заявляя, что стала куда счастливее, наконец показав себя. It’s Okay to Cry позже вошел в единственный сольный альбом Софи Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Пластинка стала одним из знаковых релизов 2010-х и была номинирована на музыкальную премию “Грэмми” в категории “Лучший танцевальный или электронный альбом”.