Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Единственный сольный альбом исполнительницы Oil of Every Pearl’s Un-Insides стал не только олицетворением сдвига для западной музыкальной индустрии в понимании границ социальных гендерных ролей, маскулинности и фемининности, но и авангардным хитом, в котором поп-музыка с ее бессмысленным, но чрезвычайно прилипчивым текстом препарировалась, деконструировалась и превращалась в нечто экспериментально-инородное. “Лента.ру” вспоминает главные хиты Sophie и рассказывает о ее коротком, но ярком творческом пути.
Софи, по собственным рассказам, начала писать электронную музыку в десятилетнем возрасте; тогда же у нее появилась мечта стать продюсером. Ее дебютный сингл, танцевальный трек Nothing More to Say (с вокалом британской певицы Джейди Грин, участвовавшей на музыкальном шоу X Factor) вышел в 2013 году. Тогда автор объясняла, что “делает музыку, под которую весело танцевать” (впоследствии именно так — “весело до чертиков” — ее творчество охарактеризовал Pitchfork). В то время артистка не раскрывала своей личности, и музыкальные издания знали лишь, что это трек от какого-то парня из Великобритании; давая интервью на радио, Софи разговаривала по телефону синтезированным высоким голосом, но на вопросы об этом и о своем псевдониме отшучивалась.
“Я пытаюсь делать музыку, под которую весело танцевать — это для меня ключевой фактор. Мне кажется невероятно увлекательным, если музыка может дать те же ощущения, что и трехминутная поездка на американских горках. Тебя переворачивают головой вниз, окунают в воду, светят стробоскопом в лицо, медленно поднимают на вершину, а потом бросают вертикально вниз, резко тормозят, и твои волосы уже растрепаны, кого-то тошнит, другие смеются, а ты потом идешь покупать сувенир. Таким я вижу потенциал музыки”, — сказала Софи.
В 2016 году The Guardian раскрыла личность таинственной продюсерки — оказалось, что за именем Софи скрывался молодой исполнитель и диджей по имени Сэмюел Лонг; впрочем, это вся личная информация, которую тогда удалось узнать о музыканте. Деанон Софи вызвал неоднозначную реакцию у других артистов; некоторые, например певица Grimes, раскритиковали музыканта за то, что тот, будучи мужчиной, скрывается под женским псевдонимом.
Клип на композицию It’s Okay to Cry, вышедший в 2017 году, стал для Софи каминг-аутом — именно в нем артистка впервые показала миру, что является трансдевушкой. Можно предположить, что статья The Guardian подтолкнула ее к публичному каминг-ауту, но, в любом случае, впоследствии артистка об этом не жалела, заявляя, что стала куда счастливее, наконец показав себя. It’s Okay to Cry позже вошел в единственный сольный альбом Софи Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Пластинка стала одним из знаковых релизов 2010-х и была номинирована на музыкальную премию “Грэмми” в категории “Лучший танцевальный или электронный альбом”.
За свою карьеру Софи успела поработать с такими звездами, как Мадонна (продюсерка приняла участие в записи хита Bitch I’m Madonna, вышедшего в 2015-м) и Charli XCX. С последней Софи сотрудничала, в частности, над альбомом 2016 года Vroom Vroom.
Если и можно как-то обозначить путь музыканта к массовому успеху, то Софи определенно находилась на нем; в 2020-м она сотрудничала с Леди Гагой над альбомом Chromatica (ее работа не попала в финальную версию пластинки, однако сообщалось, что Гага планирует выпустить ее в расширенном варианте), ее композиция Ponyboy была использована в качестве саундтрека к рекламе бренда Бейонсе Ivy Park — все говорило о том, что творчество исполнительницы должно вскоре добраться до самой широкой аудитории.
Близкие артистки заявили, что причиной смерти Софи стал “несчастный случай”. Она умерла в Афинах, Греция. Подробности ее кончины пока не раскрываются.