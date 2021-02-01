Эммануил Виторган попал в “нехорошую” палату киевской больницы

Оказалось, что недавно Виторган-старший был на съемках в Киеве. Все шло нормально, в рабочем режиме, но в какой-то момент 81-летний актер стал чувствовать сильную слабость. Его супруга впослдествии рассказала, что у мужа было головокружение, он не мог даже стоять, не то чтобы везти коляску с детьми.

Буквально накануне этой истории звезда отыграл спектакль, и на сцену поднялся врач, который сказал: “При случае обращайтесь”. Супруга артита вспомнила об этом и позвонила по номеру на визитке. Эммануила Гедеоновича госпитализировали, но положили в “нехорошую” палату. Оказалось, что у знаменитости лопнул сосуд в желудке — началось кровотечение.

“Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтобы помогли. И на третий день меня вызывают в бухгалтерию, где предоставляют счет — по 800 долларов в день, плюс еще деньги на обследование”, — возмущается жена актера в эфире НТВ.

Ирина Млодик была очень удивлена и возмущена одновременно. Где брать баснословные для нее суммы, указанные в чеке? Хорошо, что в тот момент позвонил Максим Виторган, чтобы узнать, как самочувствие отца — и женщина в подробностях рассказала Максу об этой ситуации.

“Он выслушал, сказал, что сейчас такой-то человек привезет деньги. Тогда он очень выручил”, — сказала в программе “Звезды сошлись” Млодик.

По словам супруги Виторгана-старшего, их запасы истощились за время пандемии, а новых доходов не предвидится. Несмотря на это, они постоянно устраивают тематические прямые эфиры в Instagram, куда вкладывают последние деньги: купили свет, звук и дополнительное оборудование. “Каждый раз находим тему, радуем публику, но у нас жуткие потери. Не знаю, как мы выдержим”, — резюмировала Ирина Юрьевна.