ФОТО | Юморист растет! Молодая супруга Петросяна показала веселого сына

На этот раз 31-летняя Татьяна Брухунова снялась с Ваганом в ярких костюмах, созданных из одной и той же ткани. Наряды мамы и малыша пестрят голубым, оранжевым и зеленым цветами. На голове у малыша надета белая панамка. “Визуализируем лето”, — заявила жена 75-летнего Петросяна под фотографией.

Внешность мальчика привела подписчиков к мысли о его безусловной схожести с Татьяной. К слову, она и сама не скрывает, что сын — ее копия. Почитатели звездного семейства усыпали Брухунову комплиментами и приятными пожеланиями. “Мамкин пацан”; “Что за прелесть! А профиль — под копирку”; “Какой он сладкий и улыбчивый”, — написали они.

Отметим, что Брухунова нередко сталкивается и с негативом в свой адрес — хейтеры придираются к фотографиям Татьяны и к ее стилю. А некоторые по сей день обвиняют женщину в том, что она разрушила брак Петросяна и Степаненко. Супруге юмориста не всегда удается игнорировать пообные выпады недоброжелателей. “Чаще всего за хамство я просто отправляю в блок. Токсичным — бой. Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту”, — говорила жена Евгения Вагановича.

При этом Брухунова признается, что ее обижают только в Сети. В обычной же жизни к ней все относятся с уважением. “Негатив был на 90% сфабрикован и оплачен. При встрече я слышу от людей только добрые слова и пожелания здоровья и скорейшего завершения этой пустой пены, что раздули вокруг меня. А те, кто несет негатив, либо проплачены, либо просто не в себе. Так как испытывать отторжение к незнакомому человеку, как минимум, ненормально”, — считает Татьяна.