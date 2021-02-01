После сатирического стихотворения и хамства Семен Слепаков начал жаловаться на травлю

Кажется, матерные стихи в Инстаграме, после которых разгораются скандалы, становятся отдельным жанром в российских медиа, — предполагает Super. Недавно стало известно, что Сергей Шнуров пожаловался на угрозы со стороны Иосифа Пригожина после таких фельетонов. Теперь пришла очередь Семена Слепакова. Известный комик и продюсер, которого либеральная публика всегда уважала и почитала, вдруг стал врагом номер один. Все из-за жесткого стихотворения, посвященного незаконному митингу, который прошел в Москве, Питере и некоторых других городах страны.

Возмутились столь непопулярным мнением (да еще и высказанном в такой форме) многие: жена блогера Алексея Навального Юлия, его помощник Леонид Волков, скандальный стендапер Александр Долгополов. Впрочем, юморист отсиживаться молча не стал, ответив всем, не стесняясь в выражениях.

Поддержка у Слепакова тоже нашлась. Помимо коллег по Comedy Club и друзей комика высказался писатель Александр Цыпкин, который поблагодарил Слепакова за смелость: по его мнению именно на написание таких стихов она нужна, ведь “сторонники либеральных ценностей разрывают на куски своих оппонентов”.

После “дискуссии” Семен опубликовал скриншоты сообщений, авторы которых желали актеру умереть от рака, сгореть в аду, угрожали напасть на его детей с зеленкой, а также просто писали оскорбления. В подписке к посту Слепаков иронично отметил высокий “уровень дискуссии”, “здоровую аргументацию” в полученных сообщениях. Он добавил, что не жалеет о публикации стихотворения. “Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо”, — заключил артист.