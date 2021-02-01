ФОТО | Варнава, Бортич, Noize MC и другие погуляли на свадьбе Монеточки

На свадьбу пришли Саша Бортич, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Сергей Бурунов и другие звезды. В ходе вечера на сцену выходили сами жених и невеста, а Монеточка присоединилась к гостю вечеринки Noize MC.

“Судя по тому, какие люди здесь собрались, вы действительно очень счастливая пара”, — поздравила Монеточку и ее мужа Екатерина Варнава. “Кстати, а почему ее не позвали вести свадьбу?” — пошутил бойфренд звезды Молочников.

На свадьбе выступал цыганский ансамбль, а гости танцевали под Валерия Меладзе и Бруно Марса.

22-летняя Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) и 33-летний Виктор Исаев рассекретили отношения осенью 2020-го на шоу Ивана Урганта. Исаев продюсировал два альбома певицы — “Раскраски для взрослых” и “Декоративно-прикладное искусство”. Как тогда рассказал Исаев, сначала у них были просто дружеские отношения. “Это самое главное — быть лучшими друзьями, — отметила артистка.