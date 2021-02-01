Россия простилась с Василием Лановым

“Подлый убийца ковид! Я не знаю, скольких еще друзей он заберет у нас, и на ком наконец закончится список его жертв…16 января — последний день, когда я смог передать хоть какую-то весточку Василию Семеновичу Лановому. 16 января — его день рождения. Он уже находился в больнице, но мне хотелось поддержать его, сделать что-нибудь приятное. И я уговорил врачей передать ему в “красную зону” букет цветов и записку. Хотя бы просто показать эти красивые розы, чтобы понял: его любят, о нем беспокоятся, его выздоровления ждут все друзья. С Василием Семеновичем мы познакомились много лет назад — я с трудом уговорил его позировать мне. Он все отнекивался, уверял, что не такой уж он выдающийся человек, чтобы я писал его портрет. Он весь был таким — невероятно скромный, очень душевный и открытый человек, который никогда, ни единожды не позволил себе смотреть на кого бы то ни было свысока. Но при этом в нем был такой стержень из сплава достоинства и исключительной внутренней культуры, что все невольно ставили его на некий мысленный пьедестал как символ той еще старой интеллигенции. Все эти годы мы дружили семьями, сердцами”, — по артисту скорбит художник Никас Сафронов.