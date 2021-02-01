Россия простилась с Василием Лановым(2)
В начале января артист попал в больницу с коронавирусом. Тогда еще ничего не предвещало беды, но с каждым днем состояние Василия Семеновича ухудшалось. 28 числа актер пережил клиническую смерть, а спустя несколько часов ушел из жизни. Примечательно, что незадолго до этого тесты Ланового на коронавирус уже показывали отрицательный результат, но его организм был уже слишком слаб, чтобы бороться с последствиями коварного недуга.
“Подлый убийца ковид! Я не знаю, скольких еще друзей он заберет у нас, и на ком наконец закончится список его жертв…16 января — последний день, когда я смог передать хоть какую-то весточку Василию Семеновичу Лановому. 16 января — его день рождения. Он уже находился в больнице, но мне хотелось поддержать его, сделать что-нибудь приятное. И я уговорил врачей передать ему в “красную зону” букет цветов и записку. Хотя бы просто показать эти красивые розы, чтобы понял: его любят, о нем беспокоятся, его выздоровления ждут все друзья. С Василием Семеновичем мы познакомились много лет назад — я с трудом уговорил его позировать мне. Он все отнекивался, уверял, что не такой уж он выдающийся человек, чтобы я писал его портрет. Он весь был таким — невероятно скромный, очень душевный и открытый человек, который никогда, ни единожды не позволил себе смотреть на кого бы то ни было свысока. Но при этом в нем был такой стержень из сплава достоинства и исключительной внутренней культуры, что все невольно ставили его на некий мысленный пьедестал как символ той еще старой интеллигенции. Все эти годы мы дружили семьями, сердцами”, — по артисту скорбит художник Никас Сафронов.
Проводить Ланового в последний путь пришли также Нонна Гришаева, Бедрос Киркоров,Евгений Князев, Григорий Лепс, Сергей Собянин, Юрий Шлыков, Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов. “Василий Семенович — один из простых людей, который стал былинным героем, — подчеркнул Зюганов. — Его принимали все. На мой взгляд, никто лучше Ланового не читал Пушкина, Толстого, Островского. Мне кажется, что любому другому актеру это было бы не под силу”.
В зале звучала песня “От героев былых времен” в исполнении Василия Семеновича. Все встали в этот момент.
Примерно в 12.00 по местному времени траурная церемония подошла к концу. Гроб с телом Василия Семеновича проводили под бурные аплодисменты и крики “браво”. Похоронили актера на Новодевичьем кладбище. Когда стемнело, могилу Ланового посетил Владимир Путин.