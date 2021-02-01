Дом Хопнера приглашает на дегустации и лекции по истории напитков и угощений Старого Таллинна

Дом Хопнера приглашает в феврале и марте “хорошо посидеть” по четвергам в своем старинном зале: прослушать новый курс лекций о напитках и сладостях, а также принять участие в дегустациях. Любопытные подробности истории Таллинна откроются слушателям курса через изучение содержимого бокала и сладких соблазнов на тарелке.

Начало в 18.00. Каждая встреча длится 2 академических часа. Лекции — платные. Лектор — гид и краевед Эдуард-Пауль Кольхоф. Регистрация и дополнительная информация: romanljagu@hot.ee , тел. 56 156 522.

18 февраля в 18.00

“Пиво пить — долго жить”

Лекция о пиве и пивоварении (с дегустацией)

Пиво — самый древний среди известных сегодня алкогольных напитков. Как называли его викинги и с какого возраста люди начинали пить пиво? Почему оно считалось безвреднее воды и называлось “жидким хлебом”? На какой век приходится истинный расцвет пивоварения и какие ганзейские пивные традиции по сей день прослеживаются в Таллинне?

25 февраля в 18.00

“In vino veritas” (“Истина — в вине”)

Лекция о винах, винопитии и виноделии

Почему вино считалось в Северной Европе главным предметом роскоши? Зачем винный погреб в здании магистрата? Сухие или сладкие вина предпочитали местные бюргеры полтысячи лет назад? Как относились к винопитию католики и протестанты? Чем знаменит кларет и в чем состоит винный “северный акцент” Старого Таллинна?

4 марта в 18.00

“Сладкая жизнь Старого Таллинна”

Лекция о выпечке и сдобе

По сравнению с древним черным хлебом сладкая выпечка из белой муки очень молода. Когда в Таллинне появились пекари-кондитеры? А в мире — волшебные сказки с пряничными домиками? По какому поводу в зажиточном доме на столе мог появиться сладкий крендель или торт? Утром или вечером принято было пить кофе с выпечкой? И какие они — знаменитые “ревельские булочки”?

11 марта в 18.00

“Божий дар” для избранных

Лекция о ликерах и крепких напитках (с дегустацией)

Пиво — пивом, но в списке алкоголя немало и крепких напитков. Кто мог себе позволить такую выпивку? Где изготавливался крепкий алкоголь? Сколько лет традиции “кофе с ликером” и в каком районе Таллинна она родилась? Как создавалась и хранилась рецептура наливок и настоек? И какой ликер носит имя монашеского ордена?