01.02.2021, 19:58
ТОП-10 лучших кинодетективов последних лет
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Желаете проверить свои детективные навыки и заодно интересно провести вечер? Тогда отправляйтесь разгадывать новые загадки или смотреть, как в очередной раз пересказали старые. KudaGo подготовил свой топ интересных детективов.
Американский неонуар с Дэниелом Крейгом и Крисом Эвансом. Пожилой романист Харлан Тромбри собирает на свой 86-й день рождения семью в надежде помирить разрозненных близких. Им действительно придётся объединиться — чтобы выяснить, кто убил именинника в конце праздничного вечера и кому теперь достанется заветное наследство.
Оценка IMDB: 7,9
Криминальный триллер режиссёра Тейлора Шеридана, получивший приз Каннского кинофестиваля — 2017 в категории «Особый взгляд». Сотрудник службы охраны окружающей среды Кори Ламберт обнаруживает тело молодой девушки на территории бывшей индейской резервации. Он обращается в полицию, и ФБР поручает расследование молодому и ещё необстрелянному агенту Джейн Бэннер, для которой обычное, на первый взгляд, дело окажется серьёзной проверкой на прочность.
Оценка IMDB: 7,7
Немецкая криминальная драма Марко Кройцпайнтнера («Крабат. Ученик колдуна»). Детектив Каспар Лайнен сталкивается с на первый взгляд простым делом: обычный работяга убил успешного предпринимателя и затем явился в полицию с повинной. Но Каспар подозревает, что здесь не всё так очевидно, и вскоре находит зацепку, свидетельствующую о том, что в этой истории замешана большая политика.
Оценка IMDB: 7,2
Мрачный детективный триллер от сценариста «Девушки с татуировкой дракона». В 1994 году двое детей-близнецов были найдены зверски убитыми в летнем загородном доме. Ряд фактов указывал на причастность к делу группы студентов, но расследование было прекращено, после того как местный отшельник признал себя виновным. 20 лет спустя это дело попадает на стол Карла Мёрка, который начинает подозревать, что в нём что-то не сходится.
Оценка IMDB: 7,1
Полнометражный фильм канала Netflix, снятый по мотивам одноименного детектива Агаты Кристи. Один из самых роскошных поездов Европы попадает в снежную бурю и замирает в глухой местности. В это же время в купе происходит убийство, и каждый из пассажиров злополучного состава попадает под подозрение. Режиссером и продюсером проекта выступил Кеннет Брана («Золушка», «Тор»).
Оценка IMDB: 6,5
Американский авантюрный экшен режисёра Джона М. Чу, продолжение фильма о приключениях находчивых и бесстрашных фокусников-иллюзионистов. Оставшись на свободе, неуловимые «всадники» решают во что бы то ни стало вывести на чистую воду коварного техномагната по имени Уолтер Марби. Но злодей всегда оказывается на шаг впереди, поэтому Атласу и его друзьям придется проявить свои лучшие качества, чтобы разоблачить злоумышленника и очистить запятнанную репутацию. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Морган Фриман и Дэниел Рэдклифф.
Оценка IMDB: 6,5
Британо-американский детектив с Джеффри Дином Морганом. Опасный маньяк перемещается по городам Европы, оставляя на местах преступления музейные открытки. Когда очередной жертвой убийцы становится любимая дочь нью-йоркского сыщика, тому не остаётся ничего иного кроме как планировать жестокую месть.
Оценка IMDB: 5,7
Американо-канадский детективный боевик с Генри Кавиллом и Беном Кингсли. Следователю Маршаллу любые дела были по плечу, пока он не задержал таинственного Саймона. Парень подозревается в серии жестоких убийств девушек и страдает диссоциативным расстройством, а одной из его личностей является не кто иной, как Ганнибал Лектер.
Оценка IMDB: 5,9
Детективный триллер режиссёра Хуана Карлоса Медины, в основу которого лёг роман Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри». Действие разворачивается в викторианском Лондоне, который потрясает череда кровавых убийств. Суеверные местные жители подозревают, что в жестоких преступлениях замешан Голем — человекоподобное существо из городских легенд, оживлённое с помощью тайных знаний. Расследовать «мистическое» дело поручают бесстрашному детективу Килдэру.
Оценка IMDB: 6,3
Американский фантастический триллер о взаимоотношениях живых и мёртвых. В результате необъяснимых событий границы между мирами стёрлись, и теперь усопшие могут беспрепятственно являться своим родным и заходить в их дома. Аномалия добирается и до Виктории: получив угрожающие послания от мертвецов, девушка решает исследовать их загадочный и жуткий мир.
Оценка IMDB: 5,8