ТОП-10 лучших кинодетективов последних лет





Американский неонуар с Дэниелом Крейгом и Крисом Эвансом. Пожилой романист Харлан Тромбри собирает на свой 86-й день рождения семью в надежде помирить разрозненных близких. Им действительно придётся объединиться — чтобы выяснить, кто убил именинника в конце праздничного вечера и кому теперь достанется заветное наследство.

Оценка IMDB: 7,9





Криминальный триллер режиссёра Тейлора Шеридана, получивший приз Каннского кинофестиваля — 2017 в категории «Особый взгляд». Сотрудник службы охраны окружающей среды Кори Ламберт обнаруживает тело молодой девушки на территории бывшей индейской резервации. Он обращается в полицию, и ФБР поручает расследование молодому и ещё необстрелянному агенту Джейн Бэннер, для которой обычное, на первый взгляд, дело окажется серьёзной проверкой на прочность.

Оценка IMDB: 7,7





Немецкая криминальная драма Марко Кройцпайнтнера («Крабат. Ученик колдуна»). Детектив Каспар Лайнен сталкивается с на первый взгляд простым делом: обычный работяга убил успешного предпринимателя и затем явился в полицию с повинной. Но Каспар подозревает, что здесь не всё так очевидно, и вскоре находит зацепку, свидетельствующую о том, что в этой истории замешана большая политика.

Оценка IMDB: 7,2





Мрачный детективный триллер от сценариста «Девушки с татуировкой дракона». В 1994 году двое детей-близнецов были найдены зверски убитыми в летнем загородном доме. Ряд фактов указывал на причастность к делу группы студентов, но расследование было прекращено, после того как местный отшельник признал себя виновным. 20 лет спустя это дело попадает на стол Карла Мёрка, который начинает подозревать, что в нём что-то не сходится.

Оценка IMDB: 7,1





Полнометражный фильм канала Netflix, снятый по мотивам одноименного детектива Агаты Кристи. Один из самых роскошных поездов Европы попадает в снежную бурю и замирает в глухой местности. В это же время в купе происходит убийство, и каждый из пассажиров злополучного состава попадает под подозрение. Режиссером и продюсером проекта выступил Кеннет Брана («Золушка», «Тор»).