Эдита Пьеха уходит со сцены?

Как рассказал внук исполнительницы Стас Пьеха, слова певицы вполне могут быть вырваны из контекста. “Я допускаю, что она имела в виду, что ей в силу определенных причин стало тяжело куда-то выезжать и работать на концертах, — отметил наследник. — И, в принципе, я ее понимаю. Провести на сцене шестьдесят с лишним лет — тут можно позволить себе немного устать, на мой взгляд”.

Возможно, отмечает Стас Пьеха, на Эдиту Станиславовну и ее отношение к концертам повлияла пандемия. Мало того, что это дополнительный стресс, так еще и работы у артистов в последний без малого год резко убавилось — так что нежелание возвращаться в прежний активный ритм вполне понятно и объяснимо.

“Одно я могу сказать точно, — констатировал Стас. — Желания оставить сцену — желания ясного, четкого, прямого — я никогда от нее не слышал. Да, случаются какие-то жалобы, что-то может быть сказано в сердцах. Но Эдита Станиславовна у нас человек настроения — сегодня она может сказать так, а завтра — по-другому. Так что, думаю, где-нибудь в “Октябрьском” или еще где-то в Санкт-Петербурге мы ее еще увидим и услышим. И, возможно, не раз”.