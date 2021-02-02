Умер актер, игравший в “Моей прекрасной няне” и “Батюшке”

Виктор Павлюченков состоял в Ассоциации каскадеров России, был сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. В кино у него было свыше 20 ролей. Он снимался в таких фильмах, как “Батюшка”, “Апостол”, “Моя прекрасная няня”, “Атаман”, “До третьих петухов”, “Предсказание” и других картинах.