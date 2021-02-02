Друг Василия Ланового назвал виновных в смерти артиста

По словам Вячеслава Моцардо, актер продолжал заниматься делами театра даже во время пандемии коронавируса. Режиссер и композитор вспомнил, как еще до госпитализации артист уже кашлял, но продолжал работать.

По мнению друга звезды театра и кино, Василию Лановому нельзя было ездить по мероприятиям. “Я хочу сказать, что во всем в этом виноваты организаторы, те, кто делал его концерты”, — заявил мужчина. Он добавил, что они видели, что артист болеет, но все равно ездили с выступлениями.