02.02.2021, 10:00
Друг Василия Ланового назвал виновных в смерти артиста(9)
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Вячеслав Моцардо дружил с Василием Лановым на протяжении 30 лет. Вчера на прощании товарищ покойного сделал громкое заявление, — пишут “Дни”. Он обвинил в смерти артиста организаторов его концертов.
По словам Вячеслава Моцардо, актер продолжал заниматься делами театра даже во время пандемии коронавируса. Режиссер и композитор вспомнил, как еще до госпитализации артист уже кашлял, но продолжал работать.
По мнению друга звезды театра и кино, Василию Лановому нельзя было ездить по мероприятиям. “Я хочу сказать, что во всем в этом виноваты организаторы, те, кто делал его концерты”, — заявил мужчина. Он добавил, что они видели, что артист болеет, но все равно ездили с выступлениями.