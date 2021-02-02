Пора остыть! Самые психованные знаки зодиака

5 место — Овен

Крайняя степень ответственности, занимаемые в силу этого качества должности, заботы о семье и близких, трудоспособность и чрезмерный темп по жизни — все это в совокупности дает много результатов. Но не без потерь для нервной системы. Эмоциональные срывы могут выматывать. Не исключены депрессии на фоне “всего и сразу”.

4 место — Рыбы

За что мы платим? За то, что имеем. Цена есть у всего. И Рыбы часто расплачиваются за свою гонку желаний. Также они подвержены детским стрессам разного рода. Порой это даже меняет жизнь. Будьте снисходительны, если Рыбы гневаются без причины. Это частое самовозгорание быстро проходит. И лучшее лекарство — любовь во всех ее проявлениях.

3 место — Телец

Утонченность натуры часто играет довольно злую шутку с представителями этого знака. То, что позволяет Тельцу получать максимальное удовольствие, в иной ситуации может обернуться губительно. “Все через себя” и “все близко к сердцу” — эти два понятия очень понятны каждому Тельцу. Но нервы не железные… Главное — вовремя начать работать над собой и своими приоритетами.

2 место — Стрелец

Казалось бы, невозмутимость преобладает в характерах представителей этого знака. Но нет, все не так. Все внутри, все натянуто тонкими струнами. Как правило, эту “мелодию” слышат в основном близкие люди, однако очень часто, особенно с годами, это становится очевидным уже для всего окружения.

1 место — Лев

Лев по многим пунктам занимает лидирующие позиции и, к сожалению, в нашем рейтинге в том числе. Нервная система представителей этого знака способна оставаться нетронутой только в случае, если Лев намеренно выбрал уединение, целенаправленно отстранившись от общества. Если же нет, то в довольно молодом возрасте от эмоциональных перегрузок и темперамента страдает каждый второй типичный представитель знака. Горячий нрав — это то, что делает Льва покорителем множества вершин, но в тоже время за все приходится “платить” нервами.