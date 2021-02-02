Болезнь или творческий отпуск? Что случилось с Александром Збруевым

Директор театра Марк Варшавер успокаивает: “Ну что вы! Какой коронавирус ?! Збруев уже им переболел. У него антитела. Он не в больнице, а дома. Просто пока не приходит в театр, у него нет репетиций. Но скоро начнутся. Он будет репетировать главную роль в спектакле “Перед заходом солнца” по пьесе Герхарта Гауптмана. В июне — выпуск. Я сегодня разговаривал с Александром Викторовичем. “Хочу начать репетиционный процесс”, — сказал он мне”.

Тем не менее, супруга актера Людмила Савельева в свою очередь опровергла утверждение о том, что Збруев не ходит в театр, потому что нет репетиций. Со здоровьем все же есть проблемы, но неясно, какие именно: “Пока неизвестно, что с ним. Результаты еще не пришли. Но Саше намного лучше, слава Богу, — призналась Людмила Михайловна. — Все, конечно, печально и страшно. Вот смотрели по телевизору церемонию прощания с Василием Лановым…”