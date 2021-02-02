Диета — не повод отказываться от любимой еды. Сенсационное заявление диетолога

По мнению эксперта, худеющим необходимо привыкнуть употреблять любимые блюда небольшими порциями и реже, чем в прошлом. А для этого их нужно есть — это, по утверждению Херн, единственный способ научиться контролировать себя.

“Когда речь идет о настроении и психическом здоровье, очень важно правильно питаться, регулярно двигаться и хорошо спать. Это факт, и от него не уйдешь. Не думаю, что чего-то одного будет достаточно. Все эти вещи важны для психического здоровья”, — заявлет она.