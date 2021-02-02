ВИДЕО | Уже сегодня стартует главное музыкальное шоу страны — "Народ поет". Смотрите уникальные кадры со съемок!

"Народ поет"- это главное музыкальное русскоязычное шоу страны, где звучат только самые известные и любимые песни на русском языке.

По словам продюсеров, идея шоу заключалась в том, чтобы страна узнала о музыкальных группах, исполняющих русскоязычную музыку. Первый сезон показал, что талантливых коллективов в Эстонии очень много и веселое музыкально-развлекательное шоу телезрители очень хорошо приняли. Приятно знать, что в нашей маленькой стране так много профессиональных людей, которые делают отличную музыку на своем родном языке. И в этом сезоне борьба за первое место будет еще жарче.

Мы побывали на съемках шоу и добавили 5 основных выводов, почему вам будет интересно смотреть "Народ поет":

1. Живой звук и настоящие эмоции (практически все снимали с первого дубля).



2. За первое место будут сражаться очень сильные и профессиональные коллективы. В какой-то мере нам даже повезло, что у музыкальных групп не было мероприятий и они смогли принять участие в шоу.



3. Очень профессиональная съемочная команда! Так что декорации, свет, звук, картинка - все на очень высоком уровне!

4. Возможность отвлечься от серьезных новостей, насладиться любимыми знакомыми песнями в новых версиях наших местных музыкантов и поболеть за своих любимчиков!



5. И, конечно, лучший дуэт ведущих Эстонии - Алина Захарова и Виталий Вестеринен наполнят шоу легкостью и юмором. Так что импровизации и веселья будет достаточно!



А также невероятное звездное жюри и многое другое!

Напомним, что победитель будет известен в конце эфира и будет определен с помощью телефонного зрительского голосования!

Будем смотреть всей страной в пятницу в 20:25 на ETV+! Не пропустите!