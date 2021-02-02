Бывшая ведущая “Давай поженимся!” объяснила свой уход с шоу

“Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими”, — отметила астролог. Глоба подчеркнула, что подобные действия — не ее формат.

“Я не умею работать в таком стиле и не хочу”, — добавила она, комментируя новые условия.

Глоба была соведущей “Давай поженимся!” с 2015 по 2018 год. По ее словам, за время работы в программе она получала необходимые данные участников и для каждого выстраивала натальную карту. Первые два года весь процесс проходил вручную. “Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу”, — заключила Глоба.

Глоба появилась в “Давай поженимся!”, когда другой астролог передачи, Василиса Володина, была беременна.