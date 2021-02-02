Новый наставник российского шоу “Голос. Дети“ — Егор Крид

Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу “Голос.Дети” станут Егор Крид, который займет красное кресло впервые, Светлана Лобода и Баста.

В ходе “слепых прослушиваний” они традиционно наберут команды по 15 юных артистов в каждой. После чего участники пройдут отсевы в “Поединках” и “Песне на вылет”, далее их конкурсная судьба перейдет в руки телезрителей. Именно они выберут победителя.

“На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте “Голос.Дети” в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться, — комментирует Егор Крид. — И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после”.

Светлана Лобода после скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой даже зарекалась принимать участие в шоу.

“Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит”, — призналась LOBODA.

Баста примет участие в музыкальном телепроекте уже в третий раз. “Голос Дети” — каждый раз испытание для меня на эмоциональном уровне. Те, кто побывал в креслах наставников, знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми — это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность”, — говорит артист.

Ведущими программы станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.