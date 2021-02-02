02.02.2021, 17:00
Проститутка довела клиента до смертельного оргазма(12)
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В южноафриканской республике Малави мужчина умер во время секса с проституткой. От этом сообщает Daily Star со ссылкой на местные СМИ.
35-летний Чарльз Маджава отправился к проститутке в город Фаломбе и во время полового акта потерял сознание. Женщина не сразу вызвала скорую, решив сначала спросить совета у своих коллег.
Судмедэксперт назвал причиной смерти “чрезмерный оргазм, вызвавший разрыв кровеносных сосудов в головном мозге”. Полиция подтвердила, что женщина не несет ответственности за смерть Маджавы и никаких обвинений ей предъявлено не будет.