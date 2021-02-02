Актриса эстонского происхождения возмутилась безграмотностью российского депутата

Актриса прокомментировала это не менее эмоционально. Убрав нецензурную лексику, получаем: “Как же я хочу дожить до того времени, когда власть этих безграмотных ханжей закончится. И дожить в возрасте, когда можно будет по этому поводу пить трое суток, ездить к друзьям, курить и петь”.

У российского депутата нашлись защитники, предположившие, что “двуликий анус“ — не безграмотность, а тонкий каламбур. Однако предыдущие выступления Журавлева ставят под сомнение эту версию. Например, год назад он уверенно утверждал, что теплая зима — следствие применение Америкой климатического оружия. А в сентябре прошлого года он очень уверенно рассказал об открытии в Дании “борделя для зоофилов”, куда можно прийти и “изнасиловать черепаху”. Справедливости ради, эту чушь он не придумал, а пересказал: информация о таком публичном доме была опубликована несколькими СМИ в августе 2017. Правда, не все заметили, что первоисточник — французский сайт сатирических выдуманных новостей.