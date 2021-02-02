Роман подтвердился: журналисты поймали разведенную Гагарину с новым возлюбленным

Журналисты поймали разведенную Полину Гагарину в компании саунд-продюсера Дмитрия Чиняева. Не успела артистка развестись с супругом Дмитрием Исхаковым, как в прессе заговорили о новом романе Полины с женатым мужчиной. Примечательно, что официальных подтверждений тому все это время не было.

На днях же репортеры Super сумели раздобыть эксклюзивные кадры, которые доказывают, что между Полиной и саунд-продюсером Владимиром Чиняевым все серьезно. Влюбленные вместе покинули кинотеатр “Октябрь” на машине последнего.

Когда же пара поняла, что за ними больше никто не следит, то вышла на заправке, чтобы купить кофе, а затем отправилась на прогулку, разговаривая по душам.

Уже глубокой ночью Чиняев проводил любимую женщину до входа в дом. Сам подниматься наверх он не стал, дабы не провоцировать бывшего супруга Гагариной.

Ранее журналисты выяснили, что Чиняев до сих пор женат и имеет множество долгов. Судя по всему, Полину этот факт не смущает.