ВИДЕО 18+ | Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда

На кадрах показано, как голый Роблес сидит на стуле, а обнаженная клиентка забирается ему на колени. Половой акт пыталась остановить помощница адвоката. Она сказала, что оприсутствующие на слушании пользователи видят секс мужчины и женщины. Однако юрист так и не услышал призыв помощницы.

"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", – заявил судья Джон Торрес.

После этого он вызвал полицейского, чтобы тот вмешался, так как пара не реагировала на замечания.

Адвокату запретили участвовать в заседаниях суда. Этой ситуацией занимается прокуратура.