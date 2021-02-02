02.02.2021, 17:08
ВИДЕО 18+ | Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда(7)
Перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald, передает segodnya.
На кадрах показано, как голый Роблес сидит на стуле, а обнаженная клиентка забирается ему на колени. Половой акт пыталась остановить помощница адвоката. Она сказала, что оприсутствующие на слушании пользователи видят секс мужчины и женщины. Однако юрист так и не услышал призыв помощницы.
"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", – заявил судья Джон Торрес.
После этого он вызвал полицейского, чтобы тот вмешался, так как пара не реагировала на замечания.
Адвокату запретили участвовать в заседаниях суда. Этой ситуацией занимается прокуратура.