Появилась определенность с судьбой “Дома-2”. Он переезжает и открывается вновь

Больше месяца поклонники ничего не знали о судьбе “Дома-2”. Одни инсайдеры утверждали, что телепроект закрыли навсегда, а другие заявляли, что скоро шоу будет выходить в несколько измененном формате на другом канале. Также не исключались возможность трансляции шоу в онлайн-режиме и создание нового TikTok-дома с участниками телестройки.

И вот наконец-то выяснилось, куда переезжает скандальное реалити. Как стало известно, строить любовь теперь будут на канале СТС Love. “Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: “Дом-2” хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останутся, плюс наберут новичков”, — рассказал осведомленный источник.

Вести проект будут скорее всего те же Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые, помимо этого, сейчас заняты созданием авторского телешоу на ТНТ. Вполне возможно, что телеканал СТС Love привлечет кого-то из числа бывших звезд “Дома-2” в качестве новых лиц.