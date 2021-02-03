Ксения Бородина обвинила россиян в бедности и удивилась “травле”

Теледива отметила, что добилась всего сама, но хейтеры уверены, что ей не пришлось ничего для этого делать. Поэтому звезда обвинила ненавистников в том, что они сами не смогли улучшить свою жизнь. “Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили”, — написала Ксения Бородина.

Один из пользователей соцсети отметил, что не каждый готов позориться даже за большие деньги. “Да просто зажравшаяся, у нее свое видение мира, она даже не понимает, о чем говорит. Где-то и 20 тысяч у людей считается еще ничего зарплата — она даже об этом не знает”, “Вы это людям, живущим, например, в сельской местности, скажите — про отрывание задницы с дивана, которые с петухами встают и реально пашут целый день, и какая у них зарплата, и как они вообще живут”, “Для того, чтобы нянечки, уборщицы, санитарки и прочий рабочий люд получали достойную зарплату, нужно с таких, как Бородина, брать налоги раза в три больше”, — высказались россияне.