Актрису Аглаю Тарасову задержали в Москве на акции протеста, ей грозит штраф

Тарасова провела всю ночь в отделе полиции “Западное Дегунино”, куда ее доставили вместе с еще 25 задержанными. После этого в ОВД ввели план “Крепость” и не пускали туда адвокатов и правозащитников.

Актрисе выписан административный протокол за участие в несанкционированной акции. Ей грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей (110-220 евро). Сегодня утром актрису отпустили.

Аглая Тарасова, дочь актрисы Ксении Раппопорт, известна по главным ролям в фильмах “Лед” и “Лед 2”, а также по участию в сериалах “Обычная женщина”, “Беспринципные” и “Интерны”. В 2019 году Тарасова была удостоена кинопремии “Золотой орел” за лучшую женскую роль в фильме “Лед”.

Вечером 2 февраля в Москве, Петербурге и других городах России начались стихийные акции протеста после того, как суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

По данным “ОВД-Инфо”, на акциях задержали по крайней мере 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.