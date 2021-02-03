ВИДЕО | Павел Прилучный напугал поклонников своей сединой

Вместе с актером в кадре появились его коллеги по сериалу “Мажор” Любовь Аксенова и Александр Обласов, тоже превратившиеся в стариков. Павел Прилучный пошутил, что ведет репортаж с площадки “Мажор-70”. “И сейчас хочу вам сказать, что мы еще можем”, — заявил артист.

Аксенова согласилась с коллегой, добавив, что в их-то годы они получили возможность творить, что хотят. Разумеется, поклонники Павла Прилучного поняли, что для записи ролика он использовал специальный “старящий” фильтр. Они посмеялись над седовласым артистом. Один из фолловеров отметил, что теперь им придется пылесосить машину (мол, с троицы уже песок сыплется).