Руководителем фестиваля Tallinn Music Week стал Пяртель Соосалу

Пяртель Соосалу — опытный организатор мероприятий и руководитель команды. Он изучал менеджмент в сфере культуры в Вильяндиской академии культуры и более десяти лет был организатором различных фестивалей и массовых мероприятий, в том числе был руководителем проекта уличного фестиваля в районе Уус Мааильм и организационно-административным менеджером Spacex Estonia. До того, как присоединиться к команде TMW, Соосалу был исполнительным директором и продюсером компании Event Masters, и развивал, помимо всего прочего, экологичную систему организации мероприятий. Ранее Соосалу участвовал в деятельности TMW в качестве помощника-волонтера и координатора урбанистической программы в 2017–2018 годах.

“Сила TMW зиждется на хорошо продуманной и четко сформулированной миссии и ценностях”, — говорит новый руководитель фестиваля. “Это не просто красивые фразы на сайте, они находят воплощение в словах и действиях каждого человека, причастного к фестивалю. Я очень серьезно отношусь к поиску решений, которые позволили бы при организации фестиваля уменьшить воздействие на окружающую среду без ущерба для качества”.

Соосалу постепенно возьмет на себя обязанности руководителя TMW и, как руководитель проекта, будет также вносить свой вклад в другие инициативы Shiftworks — от фестиваля Station Narva до организации мероприятий и различных сервисных проектов.