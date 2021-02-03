Руководителем фестиваля Tallinn Music Week стал Пяртель Соосалу
Пяртель Соосалу — опытный организатор мероприятий и руководитель команды. Он изучал менеджмент в сфере культуры в Вильяндиской академии культуры и более десяти лет был организатором различных фестивалей и массовых мероприятий, в том числе был руководителем проекта уличного фестиваля в районе Уус Мааильм и организационно-административным менеджером Spacex Estonia. До того, как присоединиться к команде TMW, Соосалу был исполнительным директором и продюсером компании Event Masters, и развивал, помимо всего прочего, экологичную систему организации мероприятий. Ранее Соосалу участвовал в деятельности TMW в качестве помощника-волонтера и координатора урбанистической программы в 2017–2018 годах.
“Сила TMW зиждется на хорошо продуманной и четко сформулированной миссии и ценностях”, — говорит новый руководитель фестиваля. “Это не просто красивые фразы на сайте, они находят воплощение в словах и действиях каждого человека, причастного к фестивалю. Я очень серьезно отношусь к поиску решений, которые позволили бы при организации фестиваля уменьшить воздействие на окружающую среду без ущерба для качества”.
Соосалу постепенно возьмет на себя обязанности руководителя TMW и, как руководитель проекта, будет также вносить свой вклад в другие инициативы Shiftworks — от фестиваля Station Narva до организации мероприятий и различных сервисных проектов.
Хелен Сильдна, основатель TMW и руководитель предприятия Shiftworks, продолжит вносить свой вклад в фестиваль на стратегическом уровне и сосредоточится на целостном развитии Shiftworks. По словам Сильдны, конкурс на место руководителя фестиваля был проведен на высоком уровне, и среди 65 кандидатов было много компетентных специалистов как из Эстонии, так и кандидатов с интересной международной карьерой из-за рубежа. “Выбор был обусловлен ясным видением Пяртеля, в том числе его желанием вести фестиваль по направлению к более экологичному мышлению. Сыграл роль и его большой опыт в организации мероприятий, а также, конечно же, его опыт в организации и управлении мероприятиями. Мы уже хорошо знакомы с трудолюбием и энтузиазмом Пяртеля, а также его постоянной готовностью действовать. Теперь наше сотрудничество продолжается на совершенно новом уровне”.
TMW — один из самых уважаемых в Европе фестивалей новой музыки и городской культуры. Он высоко ценится специалистами и является важным мероприятием для налаживания связей и установления контактов среди профессионалов в сфере музыки и творчества. Фестиваль состоит из трех основных программных частей: музыкального фестиваля, городского фестиваля и конференции.
Фестиваль TMW организован предприятием Shiftworks и пройдет с 6 по 9 мая 2021 года. Главный спонсор TMW 2021 — Telia, стратегический партнер в области музыки — Music Estonia.
Абонементы TMW 2021 продаются в интернет-магазине фестиваля shop.tmw.ee. До 28 февраля абонемент на фестиваль стоит 55 евро, а PRO-абонемент, который обеспечивает вход на фестиваль и конференцию, а также цифровой доступ к ним, стоит 150 евро. В интернет-магазине продается DigiPRO-абонемент за 50 евро, который обеспечивает онлайн-участие в конференции, а также абонемент мецената по цене 225 евро, который дает возможность поддержать организацию фестиваля, а также познакомиться с ним поближе. Клиенты Telia получают скидку -20% при предварительной покупке абонементов TMW.