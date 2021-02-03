Диетолог назвала не подходящие для употребления на завтрак продукты

“Когда человек спит, организм восстанавливает все ресурсы. Поэтому с утра необходимо пополнять запасы энергии, потраченной на восстановление. Если завтрак содержит витамины и микроэлементы, то человек будет чувствовать себя хорошо в течение дня”, — пояснила эксперт.

Одним из самых неподходящих блюд для употребления на завтрак диетолог считает бутерброды из белого хлеба с колбасой. Также не стоит употреблять продукты готового производства, содержащие сахар, дрожжи, консерванты, красители. Их переваривание станет для организма тяжелой нагрузкой, что может ослабить иммунитет, стать причиной плохого самочувствия, вялости, головных болей.

Наконец, Дюваль считает, что за завтраком лучше не пить кофе. “Любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением. В течение дня они нередко чувствуют усталость, апатию, потому что кофе дает бодрость только на очень короткий промежуток времени”, — предупредила специалист.

Оптимальным продуктом для завтрака, по мнению диетолога, являются крупы, требующие относительно долгой варки. Два или три раза в неделю Дюваль посоветовала завтракать блюдами, богатыми белком.