ФОТО | Вице-мисс России, актрису из сериала “Молодежка” избили в ночном клубе

Примечательно, что охрана клуба ничего не сделала зачинщице драки, поскольку девушка находилась в компании известных рэперов Navai и HammAli. Степанковскую охранники после инцидента просто вывели на улицу и больше не пускали в заведение. Артистка планирует восстановить справедливость и уже сообщила об инциденте в правоохранительный органы.

“Я сама поехала в полицию. Клубу просто было наплевать. Это недопустимо. Такое отношение к посетителям, к людям вообще. Что это за охрана? Для чего они вообще там, если не выполняют свою работу”, — написала Степанковская.