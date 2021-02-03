03.02.2021, 13:56
ФОТО | Вице-мисс России, актрису из сериала “Молодежка” избили в ночном клубе(1)
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Звезда сериала “Молодёжка” Светлана Степанковская сообщила подписчикам, что в одном из столичных ночных клубов её начала избивать незнакомая ей девушка, — пишет Medikforum. Актриса опубликовала фотографию из больницы. По её словам, обидчица набросилась на неё без всякой на то причины.
Примечательно, что охрана клуба ничего не сделала зачинщице драки, поскольку девушка находилась в компании известных рэперов Navai и HammAli. Степанковскую охранники после инцидента просто вывели на улицу и больше не пускали в заведение. Артистка планирует восстановить справедливость и уже сообщила об инциденте в правоохранительный органы.
“Я сама поехала в полицию. Клубу просто было наплевать. Это недопустимо. Такое отношение к посетителям, к людям вообще. Что это за охрана? Для чего они вообще там, если не выполняют свою работу”, — написала Степанковская.