Крепких мужчин из Ида-Вирумаа зовут принять участие в съемках боевика

Съемки пройдут с 9 по 13 февраля в Нарве. Желающие принятть в них участие должны отправить мини-резюме по адресу omertacasting@stellar.ee с темой “КАСТИНГ НАРВА”, где указать: город проживания, размер одежды, телефон и приложить свое фото. Если вы заинтересуете съемочную группу, вам обязательно позвонят.