03.02.2021, 17:00
Крепких мужчин из Ида-Вирумаа зовут принять участие в съемках боевика(1)
Основное требование — быть хорошей физической форме
cinematic.fi
“Звездный фильм” ищет актеров из Нарвы и Ида-Вирумаа для участия в съемках нордического экшн-триллера “Омерта 6/12”. Основное требование — быть хорошей физической форме (в идеале с военным стажем) в возрасте 20-55 лет: им придется воплотить на экране образы солдат и членов преступной организации.
Съемки пройдут с 9 по 13 февраля в Нарве. Желающие принятть в них участие должны отправить мини-резюме по адресу omertacasting@stellar.ee с темой “КАСТИНГ НАРВА”, где указать: город проживания, размер одежды, телефон и приложить свое фото. Если вы заинтересуете съемочную группу, вам обязательно позвонят.
Подробнее о фильме можно узнать здесь.