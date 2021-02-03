Дима Билан задумался об отъезде в Африку

В беседе с изданием исполнитель признался, что лучше писать музыку ему удается в отъезде, в то время как в Москве это не получается.

Кроме того, по его словам, он занимается созданием электронной музыки, “для кого-то странной”, но интересной для него самого. “Надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм”, — предполагает певец.

При этом детали путешествия музыкант не раскрывает. Да и состоится ли оно — пока неясно.