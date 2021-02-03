03.02.2021, 21:30
Объявлены номинанты на “Золотой глобус”. У "Довода" только одна второстепенная номинация
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Судя по списку номинантов, результаты могут удивить. Например, Саша Барон Коэн может получить статуэтки как за главную роль, так и за роль второго плана — только в разных фильма. Далее — подробности.
Единоличным лидером по числу номинаций стал вышедший на Netflix “Манк” Дэвида Финчера (6), за ним следует “Суд над чикагской семёркой” (5). Среди дистрибьюторов у этой онлайн-платформы тотальное превосходство — как в киносфере (22), так и в телевизионном формате (20). В обоих случаях — с гигантским отрывом. В ТВ-сегменте также больше всех номинаций у проекта Netflix (тоже 6).
Отметим, что из пяти российских претендентов на попадание в категорию “Лучший фильм на иностранном языке“ — а это “Дорогие товарищи!”, “Текст”, “Спутник”, “Конференция” и “Уроки фарси“ — ни один не удостоился номинации.
А теперь — полный список номинантов.
“Лучшая драма”
- “Отец”
- “Манк”
- “Земля кочевников”
- “Девушка, подающая надежды”
- “Суд над чикагской семёркой”
“Лучшая мужская роль в драме”
- Риз Ахмед (“Звук металла”)
- Чедвик Боузман (“Ма Рейни: Мать блюза”)
- Энтони Хопкинс (“Отец”)
- Гэри Олдман (“Манк”)
- Тахар Рахим (“Мавританец”)
“Лучшая женская роль в драме”
- Виола Дэвис (“Ма Рейни: Мать блюза”)
- Андра Дей (“Соединённые Штаты против Билли Холидей”)
- Фрэнсис Макдорманд (“Страна кочевников”)
- Кэри Маллиган (“Девушка, подающая надежды”)
- Ванесса Кирби (“Фрагменты женщины”)
“Лучшая комедия или мюзикл”
- “Борат 2”
- “Гамильтон”
- “Музыка”
- “Зависнуть в Палм-Спрингс”
- “Выпускной”
“Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле”
- Саша Барон Коэн (“Борат 2”)
- Джеймс Корден (“Выпускной”)
- Лин-Мануэль Миранда (“Гамильтон”)
- Энди Сэмберг (“Зависнуть в Палм-Спрингс”)
- Дев Патель (“История Дэвида Копперфилда”)
“Лучшая женская роль в комедии или мюзикле”
- Мария Бакалова (“Борат 2”)
- Кейт Хадсон (“Музыка”)
- Мишель Пфайффер (“Уйти не прощаясь”)
- Розамунд Пайк (“Аферистка”)
- Аня Тейлор-Джой (“Эмма.”)
“Лучший режиссёр”
- Эмиральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)
- Дэвид Финчер (“Манк”)
- Хлоя Чжао (“Страна кочевников”)
- Реджина Кинг (“Одна ночь в Майами”)
- Аарон Соркин (“Суд над чикагской семёркой”)
“Лучший сценарий”
- Аарон Соркин (“Суд над чикагской семёркой”)
- Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон (“Отец”)
- Хлоя Чжао (“Страна кочевников”)
- Джек Финчер (“Манк”)
- Эмиральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)
“Лучшая мужская роль второго плана”
- Саша Барон Коэн (“Суд над чикагской семёркой”)
- Дэниел Калуя (“Иуда и чёрный мессия”)
- Джаред Лето (“Дьявол в деталях”)
- Билл Мюррей (“Последняя капля”)
- Лесли Одом-младший (“Одна ночь в Майами”)
“Лучшая женская роль второго плана”
- Джоди Фостер (“Мавританец”)
- Оливия Колман (“Отец”)
- Гленн Клоуз (“Элегия Хиллбилли”)
- Аманда Сайфред (“Манк”)
- Хелен Зенгель (“Новости со всех концов света”)
“Лучший оригинальный саундтрек”
- Александр Деспла (“Полночное небо”)
- Людвиг Йорансон (“Довод”)
- Джеймс Ньютон Ховард (“Новости со всех концов света”)
- Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист (“Душа”)
- Трент Резнор и Аттикус Росс (“Манк”)
“Лучшая песня”
- Io sì (Seen) (“Вся жизнь впереди”)
- Speak Now (“Одна ночь в Майами”)
- Tigress & Tweed (“Соединённые Штаты против Билли Холидей”)
- Fight For You (“Иуда и чёрный мессия”)
- Hear My Voice (“Суд над чикагской семеркой”)
“Лучший драматический сериал”
- “Мандалорец”
- “Корона”
- “Страна Лавкрафта”
- “Озарк”
- “Сестра Рэтчед”
“Лучшая мужская роль в драматическом сериале”
- Джейсон Бэйтман (“Озарк”)
- Джош О’Коннор (“Корона”)
- Боб Оденкёрк (“Лучше звоните Солу”)
- Аль Пачино (“Охотники”)
- Мэттью Риз (“Перри Мейсон”)
“Лучшая женская роль драматическом сериале”
- Эмма Коррин (“Корона”)
- Оливия Колман (“Корона”)
- Джоди Комер (“Убивая Еву”)
- Лора Линни (“Озарк”)
- Сара Полсон (“Рэтчед”)
“Лучший комедийный сериал”
- “Эмили в Париже”
- “Тед Лассо”
- “Бортпроводница”
- “Шиттс Крик”
- “Великая”
“Лучшая мужская роль в комедийном сериале”
- Дон Чидл (“Черный понедельник”)
- Николас Холт (“Великая”)
- Юджин Леви (“Шиттс Крик”)
- Джейсон Судейкис (“Тед Лассо”)
- Рами Юссеф (“Рами”)
“Лучшая женская роль в комедийном сериале”
- Лили Коллинз (“Эмили в Париже”)
- Кейли Куоко (“Бортпроводница”)
- Эль Фаннинг (“Великая”)
- Джейн Леви (“Необыкновенный плейлист Зои”)
- Кэтрин О’Хара (“Шиттс Крик”)
“Лучший телефильм или мини-сериал”
- “Нормальные люди”
- “Ход королевы”
- “Голос перемен”
- “Отыграть назад”
- “Неортодоксальная”
“Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале”
- Брайан Крэнстон (“Ваша честь”)
- Джефф Дэниелс (“Правило Коми”)
- Итан Хоук (“Птица доброго господа”)
- Марк Руффало (“Я знаю, что это правда”)
- Хью Грант (“Отыграть назад”)
“Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале”
- Кейт Бланшетт (“Миссис Америка”)
- Дэйзи Эдгар-Джонс (“Нормальные люди”)
- Шира Хаас (“Неортодоксальная”)
- Николь Кидман (“Отыграть назад”)
- Аня Тейлор-Джой (“Ход королевы”)
“Лучшая мужская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме”
- Джон Бойега (“Голос перемен”)
- Брендан Глисон (“Правило Коми”)
- Дэниэл Леви (“Шиттс Крик”)
- Джим Парсонс (“Голливуд”)
- Дональд Сазерленд (“Отыграть назад”)
“Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме”
- Джиллиан Андерсон (“Корона”)
- Хелена Бонэм Картер (“Корона”)
- Джулия Гарнер (“Озарк”)
- Энни Мерфи (“Шиттс Крик”)
- Синтия Никсон (“Рэтчед”)
“Лучший мультфильм”
- “Семейка Крудс: Новоселье”
- “Вперёд”
- “Душа”
- “Путешествие на Луну”
- “Легенда о волках”
“Лучший фильм на иностранном языке”
- “Ещё по одной” (Дания)
- “Ла Йорона” (Гватемала / Франция)
- “Вся жизнь впереди” (Италия)
- “Минари” (США)
- “Ты и я” (Франция / США)