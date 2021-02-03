Кино
03.02.2021, 21:30

Объявлены номинанты на “Золотой глобус”. У "Довода" только одна второстепенная номинация

 
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Судя по списку номинантов, результаты могут удивить. Например, Саша Барон Коэн может получить статуэтки как за главную роль, так и за роль второго плана — только в разных фильма. Далее — подробности.

Единоличным лидером по числу номинаций стал вышедший на Netflix “Манк” Дэвида Финчера (6), за ним следует “Суд над чикагской семёркой” (5). Среди дистрибьюторов у этой онлайн-платформы тотальное превосходство — как в киносфере (22), так и в телевизионном формате (20). В обоих случаях — с гигантским отрывом. В ТВ-сегменте также больше всех номинаций у проекта Netflix (тоже 6).

Отметим, что из пяти российских претендентов на попадание в категорию “Лучший фильм на иностранном языке“ — а это “Дорогие товарищи!”, “Текст”, “Спутник”, “Конференция” и “Уроки фарси“ — ни один не удостоился номинации.

А теперь — полный список номинантов.

“Лучшая драма”

  • “Отец”
  • “Манк”
  • “Земля кочевников”
  • “Девушка, подающая надежды”
  • “Суд над чикагской семёркой”

“Лучшая мужская роль в драме”

“Лучшая женская роль в драме”

  • Виола Дэвис (“Ма Рейни: Мать блюза”)
  • Андра Дей (“Соединённые Штаты против Билли Холидей”)
  • Фрэнсис Макдорманд (“Страна кочевников”)
  • Кэри Маллиган (“Девушка, подающая надежды”)
  • Ванесса Кирби (“Фрагменты женщины”)

“Лучшая комедия или мюзикл”

  • “Борат 2”
  • “Гамильтон”
  • “Музыка”
  • “Зависнуть в Палм-Спрингс”
  • “Выпускной”

“Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле”

  • Саша Барон Коэн (“Борат 2”)
  • Джеймс Корден (“Выпускной”)
  • Лин-Мануэль Миранда (“Гамильтон”)
  • Энди Сэмберг (“Зависнуть в Палм-Спрингс”)
  • Дев Патель (“История Дэвида Копперфилда”)

“Лучшая женская роль в комедии или мюзикле”

  • Мария Бакалова (“Борат 2”)
  • Кейт Хадсон (“Музыка”)
  • Мишель Пфайффер (“Уйти не прощаясь”)
  • Розамунд Пайк (“Аферистка”)
  • Аня Тейлор-Джой (“Эмма.”)

“Лучший режиссёр”

  • Эмиральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)
  • Дэвид Финчер (“Манк”)
  • Хлоя Чжао (“Страна кочевников”)
  • Реджина Кинг (“Одна ночь в Майами”)
  • Аарон Соркин (“Суд над чикагской семёркой”)

“Лучший сценарий”

  • Аарон Соркин (“Суд над чикагской семёркой”)
  • Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон (“Отец”)
  • Хлоя Чжао (“Страна кочевников”)
  • Джек Финчер (“Манк”)
  • Эмиральд Феннел (“Девушка, подающая надежды”)

“Лучшая мужская роль второго плана”

  • Саша Барон Коэн (“Суд над чикагской семёркой”)
  • Дэниел Калуя (“Иуда и чёрный мессия”)
  • Джаред Лето (“Дьявол в деталях”)
  • Билл Мюррей (“Последняя капля”)
  • Лесли Одом-младший (“Одна ночь в Майами”)

“Лучшая женская роль второго плана”

  • Джоди Фостер (“Мавританец”)
  • Оливия Колман (“Отец”)
  • Гленн Клоуз (“Элегия Хиллбилли”)
  • Аманда Сайфред (“Манк”)
  • Хелен Зенгель (“Новости со всех концов света”)

“Лучший оригинальный саундтрек”

  • Александр Деспла (“Полночное небо”)
  • Людвиг Йорансон (“Довод”)
  • Джеймс Ньютон Ховард (“Новости со всех концов света”)
  • Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист (“Душа”)
  • Трент Резнор и Аттикус Росс (“Манк”)

“Лучшая песня”

  • Io sì (Seen) (“Вся жизнь впереди”)
  • Speak Now (“Одна ночь в Майами”)
  • Tigress & Tweed (“Соединённые Штаты против Билли Холидей”)
  • Fight For You (“Иуда и чёрный мессия”)
  • Hear My Voice (“Суд над чикагской семеркой”)

“Лучший драматический сериал”

  • “Мандалорец”
  • “Корона”
  • “Страна Лавкрафта”
  • “Озарк”
  • “Сестра Рэтчед”

“Лучшая мужская роль в драматическом сериале”

  • Джейсон Бэйтман (“Озарк”)
  • Джош О’Коннор (“Корона”)
  • Боб Оденкёрк (“Лучше звоните Солу”)
  • Аль Пачино (“Охотники”)
  • Мэттью Риз (“Перри Мейсон”)

“Лучшая женская роль драматическом сериале”

  • Эмма Коррин (“Корона”)
  • Оливия Колман (“Корона”)
  • Джоди Комер (“Убивая Еву”)
  • Лора Линни (“Озарк”)
  • Сара Полсон (“Рэтчед”)

“Лучший комедийный сериал”

  • “Эмили в Париже”
  • “Тед Лассо”
  • “Бортпроводница”
  • “Шиттс Крик”
  • “Великая”

“Лучшая мужская роль в комедийном сериале”

  • Дон Чидл (“Черный понедельник”)
  • Николас Холт (“Великая”)
  • Юджин Леви (“Шиттс Крик”)
  • Джейсон Судейкис (“Тед Лассо”)
  • Рами Юссеф (“Рами”)

“Лучшая женская роль в комедийном сериале”

  • Лили Коллинз (“Эмили в Париже”)
  • Кейли Куоко (“Бортпроводница”)
  • Эль Фаннинг (“Великая”)
  • Джейн Леви (“Необыкновенный плейлист Зои”)
  • Кэтрин О’Хара (“Шиттс Крик”)

“Лучший телефильм или мини-сериал”

  • “Нормальные люди”
  • Ход королевы
  • “Голос перемен”
  • “Отыграть назад”
  • “Неортодоксальная”

“Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале”

  • Брайан Крэнстон (“Ваша честь”)
  • Джефф Дэниелс (“Правило Коми”)
  • Итан Хоук (“Птица доброго господа”)
  • Марк Руффало (“Я знаю, что это правда”)
  • Хью Грант (“Отыграть назад”)

“Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале”

  • Кейт Бланшетт (“Миссис Америка”)
  • Дэйзи Эдгар-Джонс (“Нормальные люди”)
  • Шира Хаас (“Неортодоксальная”)
  • Николь Кидман (“Отыграть назад”)
  • Аня Тейлор-Джой (“Ход королевы”)

“Лучшая мужская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме”

  • Джон Бойега (“Голос перемен”)
  • Брендан Глисон (“Правило Коми”)
  • Дэниэл Леви (“Шиттс Крик”)
  • Джим Парсонс (“Голливуд”)
  • Дональд Сазерленд (“Отыграть назад”)

“Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме”

  • Джиллиан Андерсон (“Корона”)
  • Хелена Бонэм Картер (“Корона”)
  • Джулия Гарнер (“Озарк”)
  • Энни Мерфи (“Шиттс Крик”)
  • Синтия Никсон (“Рэтчед”)

“Лучший мультфильм”

  • “Семейка Крудс: Новоселье”
  • “Вперёд”
  • “Душа”
  • “Путешествие на Луну”
  • “Легенда о волках”

“Лучший фильм на иностранном языке”

  • “Ещё по одной” (Дания)
  • “Ла Йорона” (Гватемала / Франция)
  • “Вся жизнь впереди” (Италия)
  • “Минари” (США)
  • “Ты и я” (Франция / США)
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