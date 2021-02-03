Объявлены номинанты на “Золотой глобус”. У "Довода" только одна второстепенная номинация

Единоличным лидером по числу номинаций стал вышедший на Netflix “Манк” Дэвида Финчера (6), за ним следует “Суд над чикагской семёркой” (5). Среди дистрибьюторов у этой онлайн-платформы тотальное превосходство — как в киносфере (22), так и в телевизионном формате (20). В обоих случаях — с гигантским отрывом. В ТВ-сегменте также больше всех номинаций у проекта Netflix (тоже 6).