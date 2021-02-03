03.02.2021, 18:40
ФОТО | Сделала грудь размером с попу: Инстасамка рассказала о пластике(23)
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Дарье Зотеевой, более известной как Инстасамка, всего 20 лет, а она уже проводит недетские эксперименты над телом. Скандальная блогер накачала губы, поставила виниры и вот недавно увеличила грудь. Теперь при любой удобной возможности Даша демонстрирует обновленные пышные формы на публику, пишет Starhit.
Достаточно долго Зотеева стеснялась своей худобы и маленькой груди. Как только у нее появились деньги, она сразу же пошла к пластическому хирургу за новым бюстом.
“Пришла к врачу, сказав: “Сделайте мне, пожалуйста, сиськи размером с попу, чтобы все было пропорционально”. Теперь у меня второй размер груди. Третий был бы для меня слишком большим”, — призналась блогер.