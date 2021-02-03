ФОТО | Сделала грудь размером с попу: Инстасамка рассказала о пластике

Достаточно долго Зотеева стеснялась своей худобы и маленькой груди. Как только у нее появились деньги, она сразу же пошла к пластическому хирургу за новым бюстом.

“Пришла к врачу, сказав: “Сделайте мне, пожалуйста, сиськи размером с попу, чтобы все было пропорционально”. Теперь у меня второй размер груди. Третий был бы для меня слишком большим”, — призналась блогер.