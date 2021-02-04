Анджелина Джоли рассказала, что ее сын общается по-русски

Обладательница премии “Оскар”, которая воспитывает шестерых детей в возрасте от 12-ти до 19 лет, отметила, что возлагает на молодежь “большие надежды”, но видит, “какое сильное давление они испытывают по сравнению с нами в их годы”.

“Они перегружены большим количеством информации, от которой мы были защищены. Но я вижу, как Мэд (старший приемный сын) в Сети разговаривает с кем-то по-русски или по-корейски. Или как Ши (Шайло — старшая биологическая дочь, стремящаяся стать сыном) здоровается со своими друзьями из Намибии. Я вижу, что есть новый способ коммуникации, с помощью которого молодые люди общаются и узнают друг о друге в глобальном масштабе. Думаю, спустя время они также начнут решать наши проблемы”, — рассказала Джоли.

Актриса также призналась, что несмотря на пандемию коронавируса, их жизнь не стоит на месте. Например, ее сын Пакс перешел в выпускной класс, а дочь Захара вот-вот получит водительские права.

Анджелина Джоли, которая сейчас вместе с детьми проживает в Лос-Анджелесе (США), описала и типичный день в своей семье. “Никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотела иметь много детей и быть мамой, я всегда представляла себе это как путешествие где-нибудь среди джунглей. Я не представляла это в привычном смысле этого слова. Поэтому чувствую, что мне не хватает некоторых навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с заботами, потому что дети помогают мне. Без них у меня ничего не получилось бы”, — призналась Джоли.