Михаил Ефремов спрятал 100 миллионов и не отдает даже жене

“Софья действительно долгое время дёргала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права. И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова”, — рассказал информированный источник.

По мнению осведомлённого лица из окружения семьи, Ефремов после всего случившегося никому больше не доверяет. К тому же он хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы, поскольку не уверен, что у него будет потом достойная работа и хорошее здоровье. Кроме того, в планах артиста был также переезд за границу, что тоже обойдётся недёшево.

“Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счёту, где у него хранится около 5 миллионов рублей (55 тыс евро). А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов (1,1 млн евро) — скромная сумма, берите выше”, — сообщил изданию Эльман Пашаев, выступавший на судебном процессе защитником Ефремова.