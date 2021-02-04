Всякая всячина
04.02.2021, 11:41

ВИДЕО | Девушка жестоко отомстила изменившему ей возлюбленному

 
Photo by DevVrat Jadon on Unsplash
Жительница американского города Вашингтон обрела популярность на платформе TikTok, после того как сняла на камеру процесс отмщения изменившему ей возлюбленному. Видео произошедшего опубликовано на сайте Daily Mail.

Эшли ВанПивенэйдж заявила, что уличила бывшего партнера в измене и решила проучить его. Она пробралась в его квартиру и выбила молотком на стене буквы FU (сленговое сокращение английской фразы fuck you). Внизу она нарисовала краской из баллончика сердце и подписала: “Твоя бывшая”.

Всего за сутки ролик собрал более десяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Зрители предупредили девушку, что она совершила преступление, и ее бывший может обратиться в полицию. “Он наверняка воспользуется этим роликом в суде”, “Это незаконное проникновение в частную собственность и вандализм”, — объяснили зрители.

Действительно, американке может грозить до 90 дней тюремного заключения и штраф в размере тысячи долларов, если пострадавший подаст на нее в суд и будет доказано, что девушка проникла в жилище незаконно.

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