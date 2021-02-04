ВИДЕО | Девушка жестоко отомстила изменившему ей возлюбленному

Эшли ВанПивенэйдж заявила, что уличила бывшего партнера в измене и решила проучить его. Она пробралась в его квартиру и выбила молотком на стене буквы FU (сленговое сокращение английской фразы fuck you). Внизу она нарисовала краской из баллончика сердце и подписала: “Твоя бывшая”.

Всего за сутки ролик собрал более десяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Зрители предупредили девушку, что она совершила преступление, и ее бывший может обратиться в полицию. “Он наверняка воспользуется этим роликом в суде”, “Это незаконное проникновение в частную собственность и вандализм”, — объяснили зрители.

Действительно, американке может грозить до 90 дней тюремного заключения и штраф в размере тысячи долларов, если пострадавший подаст на нее в суд и будет доказано, что девушка проникла в жилище незаконно.