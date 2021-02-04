ФОТО 18+ | Смотри, как можно выглядеть в 55! Супермодель обнажилась на камеру

“Сегодня хочу поделиться серьезными мыслями, вдохновленными шумихой вокруг сексуальной фотографии Элизабет Херли… Когда мне было двадцать или тридцать, то чем меньше на мне было одежды — тем популярнее я была, — заявила Поризкова. — Когда мне было за сорок, я могла ходить практически голой, и мне бы за это ничего не было, кроме, возможно, штрафа за публичное совершение действий непристойного характера. В пятьдесят меня за это ругают. “Одевайся, бабуля. Внимания захотела, а? Слишком отчаялась? Ты жалкая”. Почему сексуальность и нагота приветствуются в юности женщины и осуждаются в ее зрелости? Из-за мужчин. Мужчины биологически запрограммированы распространять свое семя, вставляя себя в фертильные контейнеры, которые рекламируют свою жизнеспособность в молодости. Что это значит для мужчин, которые не хотят детей? Для мужчин, у которых уже есть столько детей, сколько они хотели? Мужчин, которые не хотят детей в данный момент? И что это говорит о таких женщинах, как я, которые нуждаются в одобрении мужским взглядом? Единственное, что действительно вызывает жалость, — давать другим определять твои приоритеты”.