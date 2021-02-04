“Классные чуваки”: В первом четвертьфинале шоу “Народ поет” сразятся “Огни большого города” и Anna Curly Band

“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по

олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал.

Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители в ходе эфира при помощи телефонного голосования.

В первом четвертьфинале примут участие два музыкальных коллектива из

Таллинна: “Огни большого города” и Anna Curly Band.

“Огни большого города” играют каверы на хиты русского рока.

“Мы просто классные чуваки. Мы любим старый добрый русский рок, но иногда

играем и что-то другое. Люди нас любят”, — признался лидер “Огней большого

города” Максим Галанин.

“Огни большого города”: Максим Галанин (гитара, вокал), Денис Шведов

(электрогитара), Анастасия Цубина-Алексеева (бэк-вокал), Александр Невский

(флейта), Александр Петров (саксофон), Сергей Шаврин (электроскрипка), Марк

Симоновский (ударные), Алексей Кочкарёв (бас).

Anna Curly Band играет свинг и рок-н-ролл. Солистка и лидер коллектива — Анна

Керли (Виноградова) — родилась в музыкальной семье.

“Папа у меня педагог по фортепиано, мама — концертмейстер, играет со

скрипачами. Вот такая музыкальная семья. И с малых лет меня усадили за

фортепиано, я еще до клавиш еле дотягивалась”, — рассказала Анна Керли.

Anna Curly Band: Анна Керли (вокал), Сергей Шегуров (контрабас), Юло Мяльганд

(клавишные), Индрек Тетсманн (барабаны)

Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.