“Классные чуваки”: В первом четвертьфинале шоу “Народ поет” сразятся “Огни большого города” и Anna Curly Band(3)
“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по
олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал.
Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители в ходе эфира при помощи телефонного голосования.
В первом четвертьфинале примут участие два музыкальных коллектива из
Таллинна: “Огни большого города” и Anna Curly Band.
“Огни большого города” играют каверы на хиты русского рока.
“Мы просто классные чуваки. Мы любим старый добрый русский рок, но иногда
играем и что-то другое. Люди нас любят”, — признался лидер “Огней большого
города” Максим Галанин.
“Огни большого города”: Максим Галанин (гитара, вокал), Денис Шведов
(электрогитара), Анастасия Цубина-Алексеева (бэк-вокал), Александр Невский
(флейта), Александр Петров (саксофон), Сергей Шаврин (электроскрипка), Марк
Симоновский (ударные), Алексей Кочкарёв (бас).
Anna Curly Band играет свинг и рок-н-ролл. Солистка и лидер коллектива — Анна
Керли (Виноградова) — родилась в музыкальной семье.
“Папа у меня педагог по фортепиано, мама — концертмейстер, играет со
скрипачами. Вот такая музыкальная семья. И с малых лет меня усадили за
фортепиано, я еще до клавиш еле дотягивалась”, — рассказала Анна Керли.
Anna Curly Band: Анна Керли (вокал), Сергей Шегуров (контрабас), Юло Мяльганд
(клавишные), Индрек Тетсманн (барабаны)
Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.